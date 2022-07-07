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Bu sefer ''jelibon'' değil, petrol bulduk! Adana'da rekor rezerv!

Adana'daki petrol arama çalışmalarında Çukurova'da rekor seviyede petrol bulundu.

Bu sefer ''jelibon'' değil, petrol bulduk! Adana'da rekor rezerv! - Resim: 1

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan petrol kuyularını inceleyerek, “Bölgedeki üretilebilir petrol rezervi yaklaşık 7 buçuk 8 milyon varil. Çukurova 2`den 358 metrede petrol bulduk ve bu bir rekor`dedi.

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Bu sefer ''jelibon'' değil, petrol bulduk! Adana'da rekor rezerv! - Resim: 2

Ceyhan'a bağlı Soysalı Mahallesi'nde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) bağlı ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2' araştırma sahasında çalışmalar sonucu petrol bulundu. Petrolün yapılan araştırmalardan sonra yüksek kalitede olduğu öğrenilirken, alanda çalışmalar genişletildi.

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Bu sefer ''jelibon'' değil, petrol bulduk! Adana'da rekor rezerv! - Resim: 3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise geçen hafta kabine toplantısı sonrası petrol müjdesini vererek, “Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır” ifadelerini kullandı.

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Bu sefer ''jelibon'' değil, petrol bulduk! Adana'da rekor rezerv! - Resim: 4

Petrolün bulunduğu sahada çalışmalar sürerken bölgede 8 yeni kuyunun da açılması kararlaştırıldı. Bu kuyulardan ilkinin de çalışması başladı.

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