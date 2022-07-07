Bu sefer ''jelibon'' değil, petrol bulduk! Adana'da rekor rezerv!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan petrol kuyularını inceleyerek, “Bölgedeki üretilebilir petrol rezervi yaklaşık 7 buçuk 8 milyon varil. Çukurova 2`den 358 metrede petrol bulduk ve bu bir rekor`dedi.