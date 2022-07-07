Bu sefer ''jelibon'' değil, petrol bulduk! Adana'da rekor rezerv!
Adana'daki petrol arama çalışmalarında Çukurova'da rekor seviyede petrol bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan petrol kuyularını inceleyerek, “Bölgedeki üretilebilir petrol rezervi yaklaşık 7 buçuk 8 milyon varil. Çukurova 2`den 358 metrede petrol bulduk ve bu bir rekor`dedi.
Ceyhan'a bağlı Soysalı Mahallesi'nde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) bağlı ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2' araştırma sahasında çalışmalar sonucu petrol bulundu. Petrolün yapılan araştırmalardan sonra yüksek kalitede olduğu öğrenilirken, alanda çalışmalar genişletildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise geçen hafta kabine toplantısı sonrası petrol müjdesini vererek, “Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır” ifadelerini kullandı.
Petrolün bulunduğu sahada çalışmalar sürerken bölgede 8 yeni kuyunun da açılması kararlaştırıldı. Bu kuyulardan ilkinin de çalışması başladı.