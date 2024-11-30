Bu sefer öldüren bir erkek değil bir kadın: Kıskanç eski sevgili dehşet saçtı

Olay, saat 13.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi’nde meydana geldi. R.A., bir süre önce sevgilisi E.B. ile ayrılıp, başkasıyla nişanlandı. E.B. ile R.A., konuşmak için buluştu. Seyir halindeki hafif ticari aracın direksiyonundaki R.A.ile arka koltukta oturan E.B. arasında tartışla çıktı.