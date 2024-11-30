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Bu sefer öldüren bir erkek değil bir kadın: Kıskanç eski sevgili dehşet saçtı

Adana'da 27 yaiomdal, b,r ladom bir süre önce kendisini terk edip, başkasıyla nişanlanan eski sevgilisini seyir halindeki hafif ticari araçta tabancayla ensesinden vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Kaynak: DHA
Bu sefer öldüren bir erkek değil bir kadın: Kıskanç eski sevgili dehşet saçtı - Resim: 1

Olay, saat 13.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi’nde meydana geldi. R.A., bir süre önce sevgilisi E.B. ile ayrılıp, başkasıyla nişanlandı. E.B. ile R.A., konuşmak için buluştu. Seyir halindeki hafif ticari aracın direksiyonundaki R.A.ile arka koltukta oturan E.B. arasında tartışla çıktı.

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Bu sefer öldüren bir erkek değil bir kadın: Kıskanç eski sevgili dehşet saçtı - Resim: 2

E.B. , çantasından çıkardığı tabancayla R.A.’yı ensesinden vurdu. Kontrolün kaybolduğu araç kaldırıma çıkarken, E.B. bu kez tabancayı kendi göğsüne dayayıp, tetiği çekti.

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Bu sefer öldüren bir erkek değil bir kadın: Kıskanç eski sevgili dehşet saçtı - Resim: 3

Ön koltuktaki arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde E.B. ile R.A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Bu sefer öldüren bir erkek değil bir kadın: Kıskanç eski sevgili dehşet saçtı - Resim: 4

Polisin incelemesinin ardından E.B. ile R.A.’nın cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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