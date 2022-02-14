Bu sefer Pitbull değil Kangal! Canını zor kurtardı

Saldırıda bacağından ve baldırından yaralandığını ifade eden K. "Okuldan çıktım. Eşimi aldım, komşumuzun çiftliğinde annem ve iki çocuğum vardı, onları almaya gittim. Tam çiftliğe girdiğim sırada köpeği gördüm. Köpek zincirle bağlıydı, nasıl olduysa birden zincir koptu. Ne olduğunu anlamadan üzerime gelmeye başladı. Kapıyı yakın gördüm ve kaçmaya başladım. Kaçmam sonuç vermedi, köpek maalesef ısırdı. Hastaneye gittim. Aşılarımı yaptırdım. Çocuklar beni görünce dışarı geliyorlardı. Köpeğin boşta olduğunu onlara duyurmak için duvara çıktım. İki yerimden ısırdı şu anda iyiyim" diye konuştu.