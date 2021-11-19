Bu sefer yakalanan ''balıkçı'' oldu! Tekneden 193 kaçak göçmen çıktı

Limandaki işlemlerin ardından göçmenler, havanın soğuk olması nedeniyle daha önce kapatılan ve kullanılmayan Şarköy Cezaevi'ne nakledildi. Burada ihtiyaçları giderilecek olan göçmenler, sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne gönderilecek.