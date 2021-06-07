Bu şehirde tuvalete gitmek yasak: İşte dünyanın en ilginç şehri
Ağırlıklı olarak din adamlarının yaşadığı Tibet'te bulunan Sertar şehri, yasakları ile dikkat çekiyor. İşte dünyanın en ilginç şehri...
Gidenlerin gerçeküstü olarak tanımladığı Sertar, Çin'in ortasındaki Siçuan bölgesinde yer alıyor.Tibet Özerk Yönetim bölgesinde bulunan bu tarihi kent, kendisine has gelenekleri ve kuralları olan bir yer olarak biliniyor.
Bir tepenin yamacına konumlanmış olan tek tip evlerden oluşan kent, görüntüsüyle ziyaretçileri büyülüyor. Kentte son verilere göre yaklaşık olarak 60 bin kişi yaşamakta.
Ancak Sertar'ı dünyanın geri kalanından ayıran bir takım özellikleri var. Sertar'da bulunan manastır, Budizm açısından çok önemli bir konuma sahip. Bu inanca sahip insanlar için Sertar oldukça özel bir kent.
40 bin rahip ve rahibenin eğitim gördüğü manstır, Sertar'ı adeta bir öğrenci şehrine çevirmiş. Ancak bu durum, kente sanıldığı gibi bir canlılık ve renklilik katmamakta.