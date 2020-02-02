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  3. 02 Şubat 2020 14:32

Bu şehirden tren geçiyor ama çoğu kimse bilmiyor

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinden 85 yıldır tren geçiyor, ama bunu şehirde yaşayan çoğu kimse bilmiyor.

Bu şehirden tren geçiyor ama çoğu kimse bilmiyor

Şehir merkezine 105 kilometre mesafede olan Büyükorhan ilçesindeki Piribeyler tren istasyonu Bursa'nın tek tren istasyonu. Şehirde yaşayan çoğu kimse Bursa'dan tren geçtiğini bilmezken, Bursa-Balıkesir sınırında bulunan istasyon Büyükorhan sakinleri tarafından kullanılıyor. Civar köylüler ve ilçe sakinleri trene binerek bağlı oldukları Bursa yerine Kütahya, Balıkesir, Eskişehir, Ankara ve İzmir'e gidiyor.

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Bu şehirden tren geçiyor ama çoğu kimse bilmiyor

1935 yılından itibaren hizmet veren tren bölgede yaşayan vatandaşlar için büyük nimet olarak görülüyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar her yere trenle gidiyor.

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Bu şehirden tren geçiyor ama çoğu kimse bilmiyor

Piribeyler köyünde yaşayan Osman Kahraman, "Köyümüzde bulunan tren istasyonu Bursa'nın tek tren istasyonu olma özelliğini taşıyor. Bursa'dan tren geçtiğini çoğu kimse bilmez, lakin Bursa'nın 23 kilometrelik toprağından tren geçiyor. Burası Bursa-Balıkesir sınırında, biz her yere bu trenle gidiyoruz.

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Bu şehirden tren geçiyor ama çoğu kimse bilmiyor

Buradan geçen tren İzmir, Ankara, Balıkesir, Kütahya vilayetlerine gidiyor. Bursa'dan tren geçiyor mu diye merak edenler varsa, evet geçiyor" dedi.

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