Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat: İşte vaka sayısı alarm veren iller

Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerin Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat ve Tokat olduğunu bildiren Koca, "Vaka sayılarının azalması normalleşme cesaretimizi artırıyor. Aşı ile endişeden kurtulacağız." ifadelerini kullandı.

EN AZ VE EN FAZLA VAKA GÖRÜLEN İLLER BELLİ OLDU

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu.