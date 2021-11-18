Bu şifrelerden birini kullanıyorsanız hemen değiştirin
Siber güvenlik uzmanlarının uyarısına rağmen kullanılan şifreler şaşkına çeviriyor. Türkiye'de en çok kullanılan şifreler arasında ''sanane'' ve ''asdasd'' gibi kelime ve harf grupları öne çıkıyor.
NordPass, her yıl yayınladığı “ En yaygın Şifreler” raporunu paylaştı. Çalışma, dünyanın dört bir yanındaki internet kullanıcılarının farklı konumlarda ve farklı cinsiyetler arasında büyük farklılıklar gösterdiğini ortaya koydu.
KENDİ İSMİNİ ŞİFRE OLARAK KULLANANLAR VAR
Bununla birlikte rapor, insanların şifre olarak futbol akımları, otomobil markaları ve müzik grubu isimlerini yaygın olarak kullanıldığını gösterdi. Birçok kullanıcının da şifre olarak kendi ismini kullandığını gösterdi.
Bilgi teknolojileri güvenliği şirketi ESET'ten Jake Moore, bu araştırmanın insanların hala zayıf bir parola kullanmanın içerdiği riskleri anlamadığını gösterdiğini vurguladı. Moore, insanlara ziyaret ettikleri her site için ayrıntıları hatırlamak zorunda kalmadan farklı şifreler belirleyebilen bir şifre yöneticisi kullanmalarını tavsiye etti.
Bununla birlikte NordPass, bağımsız araştırmacılarla ortaklaşa derlenen 4 TB'lık devasa bir veriyi analiz etti.