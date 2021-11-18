Bu şifrelerden birini kullanıyorsanız hemen değiştirin

KENDİ İSMİNİ ŞİFRE OLARAK KULLANANLAR VAR

Bununla birlikte rapor, insanların şifre olarak futbol akımları, otomobil markaları ve müzik grubu isimlerini yaygın olarak kullanıldığını gösterdi. Birçok kullanıcının da şifre olarak kendi ismini kullandığını gösterdi.