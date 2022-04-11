Bu sığırlar sadece bira ile besleniyor: İşte dünyanın en pahalı eti ve yiyecekleri

Bir porsiyon omlete veya çöreğe en fazla ne kadar ödersiniz? Bu 10 yiyeceğin fiyatları dudak uçuklatıyor. İşte en pahalı yiyecekler...

İtalyan Beyaz Alba Mantarı: 160 bin 406 dolarMantarların "kutsal kadehi" olarak anılan bu mantarın fiyatının pahalı olması yoğun tadı, aroması ve nadir olmasından kaynaklanıyor.