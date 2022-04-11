Bu sığırlar sadece bira ile besleniyor: İşte dünyanın en pahalı eti ve yiyecekleri
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İtalyan Beyaz Alba Mantarı: 160 bin 406 dolarMantarların "kutsal kadehi" olarak anılan bu mantarın fiyatının pahalı olması yoğun tadı, aroması ve nadir olmasından kaynaklanıyor.
Yubari kavunu: 22 bin 872 dolar
Bir başka Japon meyvesi olan Yubari kavunları volkanik tüf oranı fazla toprakta yetiştiği için dünyanın en lezzetli ve sulu kavunları. Ayrıca kusursuz bir küre şekline ve yumuşak bir kabuğa sahip.
Elmas Havyar: 15 bin dolar
Beluga balığının yumurtasından elde edilen Elmas Havyarı'nın yarım kilosu 8 bin 400 dolar ile 15 bin 500 dolar arasında değişiyor. Bu havyarı özgün yapan ürediği balık. Beluga balığı 120 milyon yıldır dünyada olsa da soyu tükenmek üzere ve daha çok Hazar Denizi'nde bulunuyor.
Dansuke karpuzu: 6 bin 100 dolar
Sadece Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido adasında yetişen bu karpuz siyah renkte ve gevrek bir kıvama sahip. Kuzey Japonya'da üretilen Dansuke karpuzu sezon başına 65 tane yetişiyor.