Bu sistem dünyada tek: Aşılar 7/24 böyle takip ediliyor

'RİSKLİ SÜRE AŞILIRSA AŞI İMHA EDİLİR'

Yamanoğlu, aşı saklanan birimlerde herhangi bir sıkıntı yaşanması durumunda ATS çağrı merkezinin 'alarm' şeklinde uyarı geldiğini belirterek, "Alarm üretildikten sonra kullanıcılara alarm türüne göre müdahale etmeleri için 1 ile 2 saat arasında süre veriyoruz. Bu sürede aşıların bozulmadığından eminiz; ama bu süreler aşılırsa, alarm kapatılmadıysa ve müdahale edilmediyse sistem otomatik olarak o aşıları kullanılamaz duruma getiriyor. Ve ardından bir üst birimin konuyu değerlendirmesini, elle kontrol etmesini gerektiriyor. İl Aşı Komisyonları, Soğuk Zincir Komisyonları bunu değerlendirirler; aşıda eğer fiziki olarak herhangi bir hasar olmadığından emin olurlarsa bu tekrar kullanıma açılır veya kullanılamaz kararı verilerek imha süreci başlatılır. Aynı şekilde Türkiye'de aşı taşıyan araçların hem konum bilgilerini hem üzerinde aşı olup olmadığını hem de sıcaklık kayıtlarını da bu sistem sayesinde izleyebiliyoruz" ifadelerini kullandı.