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  3. 28 Aralık 2018 13:05

Bu trafik cezalarına 2019'da zam yok

Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre, Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan cezalar 2019'da artırılmayacak.

Bu trafik cezalarına 2019'da zam yok

Kanunla, araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 2 Kasım 2016'dan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçenlere idari para cezası uygulanmayacak. Verilmiş cezalar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin tahsilatından vazgeçilecek.

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Bu trafik cezalarına 2019'da zam yok

Varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığı kararlaştırılacak. Yargılama ve takip gideri, taraflar üzerinde bırakılacak ve vekalet ücretine hükmedilmeyecek.

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Bu trafik cezalarına 2019'da zam yok

Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar 28 Şubat 2019'a kadar başvurulması halinde 29 Mart 2019'a kadar ret ve iade edilecek.

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Bu trafik cezalarına 2019'da zam yok

Trafik cezaları 2019'da artırılmayacak

Kanuna göre, Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan cezalar 2019'da artırılmayacak, cezalara yeniden değerleme oranı uygulanmayacak.

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