Bu turşucuda yok yok! Çileğin bile turşusu kuruldu

Bu ürünlerden herkesin yararlanmasını istediklerini belirten Yatalakoğlu, "Buraya gelip, günlük depo vitaminlerini alıyorlar. Burada erik özellikle can erik, çağlanın badem olanı var. Sert olmak üzere siyah erikleri de kullanıyoruz. Çilek, karpuz, erik ,bamya, elma, armut, koçan mısır, pancar sapı, kırmızı pancar ve salamura çeşitleri var. Aklınıza gelebilecek meyve ve sebzenin turşusunu üretip, bunları sofranıza kadar getiriyoruz. Kurduğumuz stantlarda çilek turşusuna rağbet fazlaydı. Biz de tüm Türkiye duysun ve bundan yararlansın istiyoruz" ifadelerini kullandı.