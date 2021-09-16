Bu ülkede çamaşır ipinde çamaşır asmak yasak: İşte en ilginç yasaklar...

Tahta merdivenleri boyamak yasak



Kanada'da tahta merdivenleri boyamak ciddi ciddi yasak. Nedeni ise yine aşırı zarif bir anlam taşıyor. Kimilerine göre aşırı gereksiz olarak yorumlanabilecek bu yasak aslında tamamen insan hayatının değerini baz alarak getirilmiş. Eğer tahta ve boyanmış bir merdiveni farkında olmadan kullanırsanız merdivenin çürük olup olmadığını anlayamazsınız ve hayatınızı tehlikeye atarsınız. Kanada yasası bu yasak ile tamamen insan hayatını koruyan bir uygulama getirmiş.