Bu ülkede çamaşır ipinde çamaşır asmak yasak: İşte en ilginç yasaklar...
Dünyanın en geniş ikinci ülkesi olan Kanada, birçok milletten insana ev sahipliği yapıyor. Yaşam şartlarında genelde özgürlüğü baz alan ülke yeşilin her tonunun olduğu bir yer. Ancak aşırı özgür olduğunu düşündüğümüz bu ülkede öyle ilginç yasaklar var.
Kanada'da yunus balıklarına gösteri yaptırmak yasak. Kanada'da hükümet, deniz parkları ve akvaryumlarda balina ve yunusların esaret altında tutulmasını yasaklayan bir yasaya sahip. Bunun dışında hayvan ticaretinin de önüne geçmek için yunus ve balinaların ithal ve ihraç edilmesi de olağanüstü durumlar hariç yasaklanmış.
Ayakkabı bağcıklarının bağlanmaması yasak
Kanada'da ayakkabı bağcıklarının bağlanmaması yasak. İlk duyulduğunda kulağa saçma gibi gelse de ince düşünülmüş bir yasak. Bu yasak insanların yolda yürürken düşüp zarar görmemesi için var.
Tahta merdivenleri boyamak yasak
Kanada'da tahta merdivenleri boyamak ciddi ciddi yasak. Nedeni ise yine aşırı zarif bir anlam taşıyor. Kimilerine göre aşırı gereksiz olarak yorumlanabilecek bu yasak aslında tamamen insan hayatının değerini baz alarak getirilmiş. Eğer tahta ve boyanmış bir merdiveni farkında olmadan kullanırsanız merdivenin çürük olup olmadığını anlayamazsınız ve hayatınızı tehlikeye atarsınız. Kanada yasası bu yasak ile tamamen insan hayatını koruyan bir uygulama getirmiş.
Düello teklifi yasak
Kanada'da karşılıklı iki veya ikiden fazla kişinin şakacıktan da olsa birbirine meydan okuması yasak. Sebebi ise herhangi bir huzursuzluğa sebep olabilecek her şeyi önleme isteği ile ilgili.