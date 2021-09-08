Bu ülkede evler 10 TL'ye satılıyor: İşte tek şartı

Belediye Başkanı Claudio Sperduti, sakin sokaklarına yeni bir soluk getirmek amacıyla memleketinin iddialı bir "yeniden doğuş paktı" başlattığını söyledi. Amacın, eski sahipler ve yıkım fiyatlarının cazibesine kapılan potansiyel alıcılar arasında bağlantı kurarak, kullanılmayan tüm mülkleri kurtarmak olduğunu söylüyor.