Bu ülkeye gidenlerden telefon şifresi de isteniyor
Türkiye'ye kilometrelerce uzakta olan o ülkeye giriş yapılırken vizenin yanında telefon şifresi de isteniyor.
Bu ülkeye giriş yaptığınızda hem pasaportunuzu ve vizenizi göstereceksiniz, hem de şifrenizi paylaşmak zorunda kalacaksınız!
Yeni Zelanda Gümrük Dairesinden yapılan açıklamaya göre, bu hafta uygulamaya giren yasalar kapsamında, sınır görevlilerinin talep etmesi durumunda yolcuların yanlarında getirdikleri elektronik cihazları açma veya şifrelerini görevlilere verme zorunluluğu getirildi.
Yeni kurallara itiraz eden ziyaretçilerin, 5 bin Yeni Zelanda dolarına (yaklaşık 20 bin TL) kadar para cezasının yanı sıra kovuşturmaya tabi tutulacakları açıklandı.