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  3. 05 Ekim 2018 14:45

Bu ülkeye gidenlerden telefon şifresi de isteniyor

Türkiye'ye kilometrelerce uzakta olan o ülkeye giriş yapılırken vizenin yanında telefon şifresi de isteniyor.

Bu ülkeye gidenlerden telefon şifresi de isteniyor

Bu ülkeye giriş yaptığınızda hem pasaportunuzu ve vizenizi göstereceksiniz, hem de şifrenizi paylaşmak zorunda kalacaksınız!

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Bu ülkeye gidenlerden telefon şifresi de isteniyor

Yeni Zelanda Gümrük Dairesinden yapılan açıklamaya göre, bu hafta uygulamaya giren yasalar kapsamında, sınır görevlilerinin talep etmesi durumunda yolcuların yanlarında getirdikleri elektronik cihazları açma veya şifrelerini görevlilere verme zorunluluğu getirildi.

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Bu ülkeye gidenlerden telefon şifresi de isteniyor

Yeni kurallara itiraz eden ziyaretçilerin, 5 bin Yeni Zelanda dolarına (yaklaşık 20 bin TL) kadar para cezasının yanı sıra kovuşturmaya tabi tutulacakları açıklandı.

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Bu ülkeye gidenlerden telefon şifresi de isteniyor

Gümrük ve Tüketim Vergisi Yasası kapsamında uygulanacak kurallar, görevlilere gerekli gördükleri hallerde arama yapılan cihazlardaki tüm verileri kopyalama yetkisi de veriyor.

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