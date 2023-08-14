Bu yılanı görürseniz sakın öldürmeyin!

"HEYBETLİ GÖRÜNSE DE..."

Yıldız, "O heybetli görünüşüyle vatandaşı ister istemez korkutmaktadır ama vatandaşımızın bilmesi gereken en önemli şey, gerçekten doğaya çok faydalı ve tamamen zehirsiz bir türdür. Vatandaşlarımıza olan bir faydası da zehirli yılanları yemesidir. Ülkemizde diğer zehirli yılanları yiyebilen ender türlerden biridir. Karayılanın başka yılanları yerken görüntülerimiz, kayıtlarımız var. Karayılan, koca engereği bile yakalayıp yiyebilen bir türdür. Aynı zamanda çok obur bir türdür. Bir anda 3-5 tane fareyi yiyebilmektedir. Tabii bazen ağaçlara çıkıp kuş yuvalarında, kuş yavruları ve kuşlarla da beslenmekte ama bu ekolojik dengenin bir parçasıdır. Hangi grup çok artarsa artsın ekolojik dengeye zarar vermektedir” dedi.