Bu yiyecekleri tüketirken iki kez düşünün: DNA'ya zarar veriyor
Günlük hayatımızda zararını ya da faydasını bilmeden bir çok yiyecek tüketiyoruz ancak bazı yiyecekler sağlığımıza büyük oranda zarar veriyor.
Günümüzde çoğu zaman bilinçsiz bir şekilde gıda tüketimi yapabiliyoruz. Ama bu yiyeceklerin çoğu sağlığımıza zarar verebiliyor. Bazı yiyecekler ise DNA'ya hasar verebiliyor. Bu besinler diyabet, kanser, kalp hastalıkları gibi tehlikeli durumların oluşmasına zemin oluşturuyor. Uzmanlar genetiği değiştirilmiş besinler hakkında uyarılarda bulunuyor.
İşlenmiş etler
Kanserojen bileşenlerin birçoğunu içinde bulunduran işlenmiş etler DNA’ya büyük ölçüde zarar veriyor. Özellikle füme et ve balıklar, pastırma, salam, sosis gibi işlenerek fermente edilmiş besinlerin tüketimin sınırlandırılması konusunda uzmanlar önemli uyarılarda bulunuyor.
Hazır çorba
İçeriğinde bulundurduğu monosodyum glutamatile hazır çorbalar kansere ve tip2 diyabete adeta zemin hazırlıyorlar. Sık tüketmek ömrü kısaltıyor ve vücutta iltihaplanmaya neden oluyor.
Yapay tatlandırıcılar
Düşük kalorili ya da light adı altında satılan ürünlerin inflamasyon riskini arttırdığını bilmek gerekiyor. Yapay tatlandırıcıların bir kısmının şekerden 300 kat daha tatlı ve zararlı olduğunu bazı bilimsel araştırmalar belirtiyor