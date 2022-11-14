Bu yiyecekleri tüketirken iki kez düşünün: DNA'ya zarar veriyor

Günümüzde çoğu zaman bilinçsiz bir şekilde gıda tüketimi yapabiliyoruz. Ama bu yiyeceklerin çoğu sağlığımıza zarar verebiliyor. Bazı yiyecekler ise DNA'ya hasar verebiliyor. Bu besinler diyabet, kanser, kalp hastalıkları gibi tehlikeli durumların oluşmasına zemin oluşturuyor. Uzmanlar genetiği değiştirilmiş besinler hakkında uyarılarda bulunuyor.