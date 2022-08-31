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  4. Bu zeka testini herkes çözemiyor! İşte Çinlilerin beyin yakan IQ testi

Bu zeka testini herkes çözemiyor! İşte Çinlilerin beyin yakan IQ testi

Çinlilerin yaptığı zeka testi internette tıklanma rekorları kırıyor. İlk başta kolaymış gibi görünen bu testi bakalım çözebilecek misiniz? İşte beyni yoran o testler...

Bu zeka testini herkes çözemiyor! İşte Çinlilerin beyin yakan IQ testi - Resim: 1

Çiftçi, bir kurt, bir keçi ve bir göbek lahanayı nehrin karşısına geçirmek istemektedir. Nehirde köprü yoktur ve kendisiyle birlikte nehrin karşısına geçirmek istediklerinden sadece bir tanesini taşıyabilen küçük bir botu vardır. Çiftçi eğer kurdu önce götürmek isterse keçi lahanayı yiyecektir, eğer lahanayı önce götürmek isterse de kurt keçiyi yiyecektir. Yani nehrin herhangi iki yakasında aynı anda kurt ve keçiyi ya da keçi ve lahanayı başbaşa bırakmaması gerekmektedir. Çiftçi bu transferi keçisine ve lahanasına zarar gelmeden nasıl gerçekleştirmelidir.

(CEVAPLAR TESTİN SONUNDA)

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Bu zeka testini herkes çözemiyor! İşte Çinlilerin beyin yakan IQ testi - Resim: 2

Balonlardan hangisi tavana en yakın olarak duruyor?

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Bu zeka testini herkes çözemiyor! İşte Çinlilerin beyin yakan IQ testi - Resim: 3

Charlie'nin Melekleri filminin karakterleriyle oluşturulan matematik işlemlerinde son sırada soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?

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Bu zeka testini herkes çözemiyor! İşte Çinlilerin beyin yakan IQ testi - Resim: 4

Resimdeki bilardo toplarından hangi üçüyle en üstteki eşitlik sağlanır? 

(Her top yalnızca bir kere kullanılabilir)

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