Bu zeka testini herkes çözemiyor! İşte Çinlilerin beyin yakan IQ testi
Çinlilerin yaptığı zeka testi internette tıklanma rekorları kırıyor. İlk başta kolaymış gibi görünen bu testi bakalım çözebilecek misiniz? İşte beyni yoran o testler...
Çiftçi, bir kurt, bir keçi ve bir göbek lahanayı nehrin karşısına geçirmek istemektedir. Nehirde köprü yoktur ve kendisiyle birlikte nehrin karşısına geçirmek istediklerinden sadece bir tanesini taşıyabilen küçük bir botu vardır. Çiftçi eğer kurdu önce götürmek isterse keçi lahanayı yiyecektir, eğer lahanayı önce götürmek isterse de kurt keçiyi yiyecektir. Yani nehrin herhangi iki yakasında aynı anda kurt ve keçiyi ya da keçi ve lahanayı başbaşa bırakmaması gerekmektedir. Çiftçi bu transferi keçisine ve lahanasına zarar gelmeden nasıl gerçekleştirmelidir.
(CEVAPLAR TESTİN SONUNDA)
Balonlardan hangisi tavana en yakın olarak duruyor?
Charlie'nin Melekleri filminin karakterleriyle oluşturulan matematik işlemlerinde son sırada soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?
Resimdeki bilardo toplarından hangi üçüyle en üstteki eşitlik sağlanır?
(Her top yalnızca bir kere kullanılabilir)