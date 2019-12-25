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  3. 25 Aralık 2019 14:03

Bugün çekildi! İstanbul Caddebostan sahilinde korkutan görüntü

Caddebostan’dan Maltepe’ye kadar uzanan sahil kesimi kızıl renge büründü. Kırmızı yosunlar lodos nedeniyle sahile vurup kayalıkların üzerini kapladı. Kızıla bürünen Caddebostan Sahili havadan görüntülendi.

Bugün çekildi! İstanbul Caddebostan sahilinde korkutan görüntü

İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki Caddebostan Sahili'nden Maltepe sahiline kadar uzanan sahil kesimi kızıl renge büründü.

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Bugün çekildi! İstanbul Caddebostan sahilinde korkutan görüntü

Son günlerde yaşanan şiddetli lodos nedeniyle kırmızı renkli yosunların sahil kesiminde birikip kayalıkların üzerini kapladığı görüldü.

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Bugün çekildi! İstanbul Caddebostan sahilinde korkutan görüntü

Kırmızı yosunların kapladığı sahil kesimi kızıla bürünerek ilginç görüntülere sahne oldu.

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Bugün çekildi! İstanbul Caddebostan sahilinde korkutan görüntü

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