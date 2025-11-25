Bugün de ''günaydın'' diyemedik... 3 kişilik bir aile evlerinde katledildi
Mardin'de bir aile evlerinde korkunç bir şekilde katledildi. 33 yaşındaki anne, 37 yaşındaki baba ve 5 yaşındaki minik kız çocuğu evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi.
Aileden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi. Evde yapılan kontrolde; baba M.K., eşi B.K. ve çocukları S.K.'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü.
İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
‘KENDİ HALİNDE BİR İNSANDI’
Anne, baba ve çocuğun silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili konuşan A.B., "Ben de esnafım. Bizim komşumuzdu, biz de şoktayız. Bu katliamdır, başka bir şey değil. Kendi halinde bir insandı. O da esnaftı, tamircilik yapıyordu. Dün gece 01.00-02.00 arasında olmuş. Başka da bilgimiz yok" dedi.