Bugün de ''günaydın'' diyemedik... 3 kişilik bir aile evlerinde katledildi

‘KENDİ HALİNDE BİR İNSANDI’

Anne, baba ve çocuğun silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili konuşan A.B., "Ben de esnafım. Bizim komşumuzdu, biz de şoktayız. Bu katliamdır, başka bir şey değil. Kendi halinde bir insandı. O da esnaftı, tamircilik yapıyordu. Dün gece 01.00-02.00 arasında olmuş. Başka da bilgimiz yok" dedi.