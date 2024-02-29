Bugün son gün! İşte en yüksek emekli promosyonu ödeyen bankalar
Bankaların emekli promosyonları için verilen süre bugün doluyor. İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar...
En düşük emekli maaşının 10 bin TL olarak belirlenmesinin ardından bankalar emekli promosyonlarını güncellemeye başladı. Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor ve karşılığında bankaların belirlediği tutarlarda promosyon ücreti alabiliyor. Ancak promosyon ödemeleri için bankalar 29 Şubat'a kadar başvuru kabul ediyor. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu ödüyor? En yüksek promosyon ödeyen banka hangisi? İşte güncel promosyon tutarları...
EMEKLİ PROMOSYONU 15 BİN TL'YE YÜKSELDİ
Emekli maaşlarına yapılan zamlarla birlikte, 2024 ocak ayında ING Türkiye promosyon tutarını 15 bin TL'ye güncelledi.
Bu doğrultuda ING Türkiye'ye emekli maaşını taşıyan emekliler 15 bin TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.
İşte bankaların emekli promosyonları ve başvuru şartları...
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-29 Şubat 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklililerimiz 10.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 12.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.
Tablo şu şekilde;
3.500 TL altı 6.000 TL
3.500 - 7.499 TL 7.000 TL
7.500 - 9.999 TL 9.000 TL
10.000 TL ve üzeri 10.000 TL
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 5.000 TL’ye varan promosyon fırsatı!
0-3.499 TL Arası Maaş Alanlar 3.000 TL
3.500-7.499 TL Arası Maaş Alanlar 3.500 TL
7.500-9.999 TL Arası Maaş Alanlar 4.500 TL
10.000 TL ve üzeri Maaş Alanlar 5.000 TL