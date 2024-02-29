Bugün son gün! İşte en yüksek emekli promosyonu ödeyen bankalar

En düşük emekli maaşının 10 bin TL olarak belirlenmesinin ardından bankalar emekli promosyonlarını güncellemeye başladı. Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor ve karşılığında bankaların belirlediği tutarlarda promosyon ücreti alabiliyor. Ancak promosyon ödemeleri için bankalar 29 Şubat'a kadar başvuru kabul ediyor. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu ödüyor? En yüksek promosyon ödeyen banka hangisi? İşte güncel promosyon tutarları...