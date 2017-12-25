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  3. 25 Aralık 2017 13:19

Baba Vanga'nın 2018 kehanetleri

11 Eylül saldırılarını ve DEAŞ’ı yıllar önce öngören kör Bulgar kahin Baba Vanga, 2018 yılı için 2 önemli kehanette bulunmuştu.

Baba Vanga'nın 2018 kehanetleri

‘Balkanların Nostradamusu’ olarak adlandırılan ve gözleri görmeyen Bulgar kahin Baba Vanga’nın öngörüleri bugüne kadar birçok kez doğru çıkmıştı.

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Baba Vanga'nın 2018 kehanetleri

1996 yılında 85 yaşındayken hayatını kaybeden Baba Vanga, 11 Eylül saldırılarından 2004 yılındaki tsunami felaketlerine, DEAŞ’ın ortaya çıkacağından İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılacağını açıklamasına kadar dünya tarihini değiştiren birçok olayı yıllar öncesinden tahmin etmişti.

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Baba Vanga'nın 2018 kehanetleri

Hayattayken kehanetleri Bulgar hükümeti tarafından kaleme alınarak saklanan Baba Vanga’nın söylediklerinin büyük bir bölümü ise doğru çıktı.

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Baba Vanga'nın 2018 kehanetleri

Baba Vanga, 2018 yılı için de 2 önemli kehanette bulunmuştu. Bunlardan ilki, Çin’in ABD’yi geçerek dünyanın yeni ‘süper gücü’ olacağı. İkincisi ise, Venüs’te ‘yeni bir enerji türünün’ keşfedileceği...

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