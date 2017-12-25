Baba Vanga'nın 2018 kehanetleri
11 Eylül saldırılarını ve DEAŞ’ı yıllar önce öngören kör Bulgar kahin Baba Vanga, 2018 yılı için 2 önemli kehanette bulunmuştu.
‘Balkanların Nostradamusu’ olarak adlandırılan ve gözleri görmeyen Bulgar kahin Baba Vanga’nın öngörüleri bugüne kadar birçok kez doğru çıkmıştı.
1996 yılında 85 yaşındayken hayatını kaybeden Baba Vanga, 11 Eylül saldırılarından 2004 yılındaki tsunami felaketlerine, DEAŞ’ın ortaya çıkacağından İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılacağını açıklamasına kadar dünya tarihini değiştiren birçok olayı yıllar öncesinden tahmin etmişti.
Hayattayken kehanetleri Bulgar hükümeti tarafından kaleme alınarak saklanan Baba Vanga’nın söylediklerinin büyük bir bölümü ise doğru çıktı.