Bulgar ve Yunan turistler alışveriş için Edirne'ye akın etti

'MÜŞTERİLERİMİZİ ÖZLEMİŞTİK'

Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşlarına PCR testi zorunluluğunu kaldırıp, aşı kartı sertifikası kolaylığı getirmesinin, kendileri için önemli gelişme olduğunu belirten Reisoğlu, "Aşı kartı sertifikası uygulamasıyla kısıtlamaların kaldırılmasıyla eski günlerimize dönmeyi bekliyoruz. Aşı kartı sertifikasının gelmesi, tüm aşılamanın da bitmesi sonucunda biz mutlu olacağız. Ekonomik olarak zor günler geçiriyorduk, bu uygulamayla birlikte açılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Müşterilerimizi de özlemiştik. Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelenler kur farkı nedeniyle orada alacakları ürünlerden aynı paraya buradan 7 tane satın alabiliyorlar. Buraya gelmelerinin en büyük nedeni döviz kur farkı oluyor" diye konuştu.

Pazarda uzun zaman sonra müşterilerini ağırlamaya başlayan pazarcı esnafı da açılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.