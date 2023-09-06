Bulgaristan sınırında kilometrelerce kuyruk oluştu

“Yükler zamanında yerine yetişemiyor”

Transport Dünyası Uluslararası Şoförler Derneği Başkanı Hakan Yücel, Bulgaristan gümrüklerinde 10 günden beri yaşanan sistem güncelleme sıkıntısı sebebiyle mağdur olduklarını ifade ederek, “Burada uzun süre beklemeler ve 15 kilometrelere uzayan kuyruklar nedeniyle sıkıntılar yaşıyoruz. Gümrük İşletme Müdürlüğü parkına girmemiz itibarıyla 48 saat sonra çıkış veriyor. Yükler zamanında yerine yetişemiyor. İnsanlar burada mağdur oluyor ve yükler zamanında gitmediği için diğer ülkelerde cezalara maruz kalıyoruz. Şoförlerin bir an önce gidip gelmesi gerekiyor ki evlerine ekmek parası götürebilsin. Bulgaristan, gümrüğünde 10 günden beri bir sistem güncellemesi yapamıyorsa yazıklar olsun. Yol boyunca ihtiyaçlarımızı hiçbir şekilde gideremiyoruz. Sürücüler burada 3 ila 4 gün aralığında bekliyor ve daha sonra yurt dışına çıkıyor. Bizim de sonuçta bir ailemiz var, evimize bir parça ekmek götürmek için uğraşıyoruz. Yetkililerden bizim sıkıntılarımızın bir önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz” dedi.