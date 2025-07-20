Bulgaristan-Türkiye sınırında 900 milyon TL'lik operasyon

İçerisinde diplomatik pasaportlu Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Zh.M. (40) ile Kongo Cumhuriyeti doğumlu Belçika vatandaşı D.A.'nın da (54) bulunduğu cip Türkiye’ye girmek üzere Kapitan Andreevo gümrüğüne geldi. Burada durdurulan araç narkotik köpeği ‘Raya’ yardımıyla aranarak x-ray cihazına yönlendirildi.