Bulgarlar akın akın Türkiye'de: Bagajları tıka basa doldurdular

Sabahın erken saatlerinden itibaren kendi araçlarıyla ve tur otobüsleriyle Bulgaristan'dan Edirne'ye gelen turistler, kışlık ihtiyaçlarını buradaki çarşı ve pazarlardan karşılıyor. Geçtiğimiz aylarda Kapıkule Sınır Kapısı’nda yaşanan gurbetçi yoğunluğu nedeniyle kente daha az gelen Bulgar turistler, bu hafta sabahın erken saatlerinden itibaren çarşı ve Pazarlara gelerek tezgâhları didik didik etti.