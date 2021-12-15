Bulgarlar Edirne'den çıkmıyor! Kutu kutu ilaç alıyorlar

Uzmanların uyarılarına rağmen Bulgarlar aspirinden vazgeçmiyor

Bulgaristan vatandaşlarının en çok aldığı ilaçların başında ise aspirin geliyor. Bilinçsizce kullanıldığı takdirde ölümcül olabileceği açıklanmasına rağmen, korona virüs salgınını önlediği iddiasıyla, Bulgaristan vatandaşları kutu kutu aspirin alıyor. Onlarca kutu aspirin alan Bulgaristan vatandaşları, zaman zaman Edirne’de eczanelerde aspirin bırakmıyor.