Bulgarlar Edirne'ye akın etti ! Her şeyden koli koli alıyorlar...

Esnaf başını kaldıramıyor

Edirne’nin Bostanpazar mevkiinde, ağırlıklı olarak temizlik ve çeşitli gıda ürünlerinin toptan satışının yapıldığı cadde de, Bulgar turistlerin akınına uğradı. Temizlik ürünlerinden gıdaya birçok ürünü koli koli alan Bulgarlar, 3 günlük ulusal bayramlarını Edirne’ye gelerek fırsata çevirdi. Edirneli esnaflar da bu yoğunluğun sebebini, "Hem yakın hem ucuz. Edirne onlar için fırsat şehri" olarak adlandırıyor. Kentteki Bulgar ziyaretçi yoğunluğunun Pazartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor.