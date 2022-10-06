Bulgarları panik sardı! Edirne'de bu iki ürün yok satıyor

Son zamanlarda Bulgaristan'dan gelen müşteriler sayesinde hareketli günler yaşadıklarını söyleyen pazar esnafından Türker Tulga, "Bulgaristan'da yaşanacak doğalgaz krizi dolayısıyla yorgan, battaniye ve kışlık nevresim satışlarında güzel işler yaptık. Doğalgazda bir sıkıntı yaşarsak diye şimdiden hazırlık yapıyorlar. İnşallah bu şekilde devam eder. Yetmezse satmak için tekrardan battaniye ve yorgan alabilirim" dedi.