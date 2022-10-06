Bulgarları panik sardı! Edirne'de bu iki ürün yok satıyor
Bulgaristan'ın AVM'sine dönen Edirne'de yoğunluk sürüyor. İğneden ipliğe bütün ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayan Bulgarlar, yaklaşan kış mevsimi öncesi Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ortaya çıkan doğalgaz sorunu sonrası şimdi de battaniye ve yorgan almaya başladı.
Enerji krizi korkutunca Bulgarlar, bu kez de Edirne'ye yorgan ve battaniye almaya geldi
Birinci Murat Mahallesi'nde kurulan pazara akın eden Bulgar vatandaşlar temel gıda maddeleri arasında yer alan peynir, zeytin, kaşar peyniri, tereyağı gibi ürünlerden almak için peynir satıcılarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
''SIKINTI YAŞARSAK DİYE HAZIRLIK YAPIYORUZ''
Yaklaşan kış mevsimi öncesi havaların soğumaya başlaması dolayısıyla kışlık telaşına başlayan Bulgar vatandaşlar, pazarın altını üstüne getirdi.
Son zamanlarda Bulgaristan'dan gelen müşteriler sayesinde hareketli günler yaşadıklarını söyleyen pazar esnafından Türker Tulga, "Bulgaristan'da yaşanacak doğalgaz krizi dolayısıyla yorgan, battaniye ve kışlık nevresim satışlarında güzel işler yaptık. Doğalgazda bir sıkıntı yaşarsak diye şimdiden hazırlık yapıyorlar. İnşallah bu şekilde devam eder. Yetmezse satmak için tekrardan battaniye ve yorgan alabilirim" dedi.