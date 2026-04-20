Bundan 37 yıl önce dünyaya gözlerini açtığı hastaneye başhekim oldu!
Kayseri Devlet Hastanesi'nde 1989 yılında dünyaya gelen Uzman Doktor Ali Çöl, doğduğu hastaneye başhekim olarak atandı. Atatürk’ün talimatıyla kurulan tarihi hastanenin koridorlarında çocukluk anıları saklı olan Çöl, şimdi o koridorları yönetmenin gururunu yaşıyor.
Kaynak: DHA
Kayseri’de, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ile 14 Ekim 1924'te ‘Memleket Hastanesi’ ismi ile açılan ve günümüzde Kayseri Devlet Hastanesi olarak hizmet veren binada dünyaya gelen Uzman Doktor Ali Çöl (37), buraya başhekim olarak atandı.
Hastanenin kendisi için önemine vurgu yapan Çöl, “Her gezdiğimde gözümde farklı bir anı beliriyor.
Başhekim olarak başlayınca da hem benim hem de ailem için de farklı bir gurur ve heyecan vesilesi oldu” dedi.
Kayseri Devlet Hastanesi’nde 1989 yılında dünyaya gelen Ali Çöl, üniversite eğitimini Adana’da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, uzmanlık eğitimini de Adana Şehir Hastanesi’nde aldı.
