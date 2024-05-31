Bungalov tatili hayatının kabusuna dönüştü
Kocaeli Kartepe'de ailesiyle birlikte bungalov tatili yapmak istyeyen bir kişinin hayatı kabusa dönüştü. Talihsiz adam ölümden dönerken mekan sahiplerinin sosyal medya reklamlarına devam etmesi tepki çekti.
Kaynak: İHA
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Kocaeli'de ailesi ve arkadaşlarıyla bungalova tatile giden O.Y., bahçede mangal yakmak için hazırlık yaptığı sırada kör kurşunla sol bacağından vuruldu. Hayatı alt üst olan ve günlerdir ayağa kalkamayan O.Y., "Çocuklar çığlık çığlığa kaldı. Kurşun ayaklarımdan çıktıktan sonra bungalovun camına girip 3,5 aylık bebeğin pusetinin önünde durmuş. Ya kurşun o bebeğe de gelseydi?" dedi.
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Olay, 18 Mayıs Cumartesi günü Kartepe'deki bungalovda meydana geldi. Eşi, yaşları 2 ile 4 olan çocukları ve arkadaşının ailesiyle bungalova tatile giden O.Y. (32), bahçede mangal yakmak için hazırlık yaptığı sırada kurşunun hedefi oldu.
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Kanlar içinde yere düşen ve hastaneye kaldırılan O.Y., bacağındaki sinirlerinin kopması neticesinde ameliyata alındı.
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