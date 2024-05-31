Bungalov tatili hayatının kabusuna dönüştü

Kocaeli'de ailesi ve arkadaşlarıyla bungalova tatile giden O.Y., bahçede mangal yakmak için hazırlık yaptığı sırada kör kurşunla sol bacağından vuruldu. Hayatı alt üst olan ve günlerdir ayağa kalkamayan O.Y., "Çocuklar çığlık çığlığa kaldı. Kurşun ayaklarımdan çıktıktan sonra bungalovun camına girip 3,5 aylık bebeğin pusetinin önünde durmuş. Ya kurşun o bebeğe de gelseydi?" dedi.