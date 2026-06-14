Bungee Jumping cinayeti kamerada: Güvenlik halatı bağlanmayan genç kadın hayatını kaybetti
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletine bağlı Limeira kentindeki bungee jumping etkinliğinde, 21 yaşındaki genç kadın güvenlik halatları bağlanmadan 40 metreden atılarak feci şekilde hayatını kaybetti. Skandal ihmalin ardından kaçmaya çalışan organizatörlerin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde yer alan Limeira kentinde, ekstrem spor etkinliklerinde güvenlik prosedürlerinin önemini acı bir şekilde hatırlatan korkunç bir olay meydana geldi. Düzenlenen bir bungee jumping (halatla yüksekten atlama) organizasyonunda, akılalmaz bir ihmal zinciri sonucunda 21 yaşındaki genç bir kadın hayatını kaybetti.
Limeira kentindeki bir köprüde gerçekleştirilen atlayış etkinliği sırasında, 21 yaşındaki kadın katılımcı, çalışanlar tarafından güvenlik teçhizatı ve hayati önem taşıyan esnek halatlar bağlanmadan yaklaşık 40 metre yükseklikten boşluğa bırakıldı.
Bağlantıların yapılmadığı, ancak atlayış gerçekleştikten sonra anlaşılabildi. Yetkililerin acil müdahale çabalarına rağmen genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Hiçbir güvenlik ekipmanı olmadan gerçekleştirilen atlayış anına ait görüntülerin sosyal medyada yayılması, hem Brezilya'da hem de dünya genelinde şok etkisi yarattı.
Kazanın hemen ardından, bazı organizasyon görevlilerinin sorumluluk almaktan kaçarak olay yerinden hızla uzaklaştığı tespit edildi. Sao Paulo polisinin bölgeye sevk ettiği helikopter destekli hızlı operasyon neticesinde, olay yerinden kaçan 2 organizatörün de aralarında bulunduğu toplam 6 kişi gözaltına alındı. Yerel kaynakların bildirdiğine göre, etkinlik sırasında köprüde bulunan ve genç kadının atlayışını izleyen nişanlısı acı olayın ardından fenalaştı ve sağlık ekiplerinin tıbbi müdahalesine ihtiyaç duydu. Sao Paulo emniyeti, organizasyon şirketinin lisanslarını ve ihmaller zincirinin asıl sorumlularını tespit etmek üzere kapsamlı bir adli soruşturma başlattı.