Bungee Jumping cinayeti kamerada: Güvenlik halatı bağlanmayan genç kadın hayatını kaybetti

Kazanın hemen ardından, bazı organizasyon görevlilerinin sorumluluk almaktan kaçarak olay yerinden hızla uzaklaştığı tespit edildi. Sao Paulo polisinin bölgeye sevk ettiği helikopter destekli hızlı operasyon neticesinde, olay yerinden kaçan 2 organizatörün de aralarında bulunduğu toplam 6 kişi gözaltına alındı. Yerel kaynakların bildirdiğine göre, etkinlik sırasında köprüde bulunan ve genç kadının atlayışını izleyen nişanlısı acı olayın ardından fenalaştı ve sağlık ekiplerinin tıbbi müdahalesine ihtiyaç duydu. Sao Paulo emniyeti, organizasyon şirketinin lisanslarını ve ihmaller zincirinin asıl sorumlularını tespit etmek üzere kapsamlı bir adli soruşturma başlattı.



