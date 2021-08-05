Bunlar iyi günlerimiz! Selden etkilenecek insan sayısı 10 kat artacak
Almanya'dan ABD'ye, Türkiye'den Çin'e dünyanın dört bir yanında sel felaketleri yaşandı. ABD'de yapılan bir araştırmada, önümüzdeki 10 yılda selden etkilenecek insanların 10 kat artacağı belirtildi.
BÜYÜK ÇAPLI 913 SEL İNCELENDİ
Nature dergisinde yayınlanan çalışma, 2000 ile 2018 yılları arasında dünya genelinde meydana gelen 913 büyük sel olayı sırasındaki günlük uydu gözlemlerini kullandı.
SELDEN ETKİLENEN BÖLGELERDE NÜFUS DAHA HIZLI ARTIYOR
Bu süre zarfında 255-290 milyon kişi sel sularından doğrudan etkilendi. Çalışmanın yazarları, ayrıca bu bölgelerdeki nüfus artışının yüzde 34,1 oranında arttığını, bu rakamın toplam küresel nüfus artışının yüzde 18,6'sından daha fazla olduğunu buldu.
Bilim insanlarına göre bu durum, yüzyılın başından beri sele maruz kalan tahmini insan sayısının on katının, önümüzdeki on yılda sel tehdidi altında olacağı anlamına geliyor.
ÜLKELERE DAHA FAZLA FON AYIRMA VE HAZIRLIK YAPMA ÇAĞRISI
Bununla birlikte çalışmada, ABD’nin ülke genelinde meydana gelen seller nedeniyle, 2000 yılından 2019 yılına kadar 615 milyar dolarlık bir zarara uğradığı belirtildi. Ancak, ülkedeki afet fonlarının yalnızca yüzde 13'ünün sellere karşı hazırlık yapmak için ayrıldığı açıklandı. Bu nedenle uzmanlar, ülkelere sellere karşı daha fazla fon ve hazırlık çağrısı yaptı.