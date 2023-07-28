Bunlar turist değil, dolandırıcı! Yok böyle bir hile!

DHA'nın haberine göre yerleşik yabancıların kurallara uyması gerektiğini, uyulmazsa hem sosyoekonomik hem kültürel hem de güvenlik problemleri oluşacağına dikkat çeken Cömertoğlu, "Dünyanın neresinde olursanız olun 90 veya 180 günden fazla kalırsanız, oradaki turistik misafirliğiniz sona erer. Oranın milli sermayeleri olan yolları, suyunu kullandığınız için vergi mükellefi olursunuz. Onun haricinde 90 veya 180 günden fazla kalırsanız, ikamet izni almak zorundasınız. Bir mülkiyetiniz varsa 1 seneden kısa kiraya veremezsiniz. Eğer 1 seneden uzun da veriyorsanız o ülkenin stopaj, kira gibi vergi kanunlarına göre vergisini ödersiniz. Kısa dönemli kira için özel bir işletme belgesi almanız gerekir" diye konuştu. Her gün Antalya Havalimanı'ndan rekorlar kırıldığına dair resmi veriler açıklandığını söyleyen Cömertoğlu, "Ama bütün otelcilere soralım. Kemer'den Alanya'ya kadar yüzde 10-15'e varan forcast dediğimiz doluluklarda düşme var. Ülkeye gelenler sayı rekoru kırıyor, otellere veya konaklama sektörüne gelenler yüzde 10-15 düşüş gösteriyor. Yabancı yerleşik misafirlerin aldığı mülkleri, kendi içlerinde kiraladıklarını duyuyoruz. 9-10 kişi aynı evde kalıyor, 1-2 hafta kiralıyorlar ve hiçbir şekilde vergi de ödemiyorlar" dedi. Alanya'da 56 daireli bir apartmanda yaşayan bir arkadaşından örnek veren Cömertoğlu, "Dairelerin yüzde 80'ini yabancılar aldı. Kendileri hiç gelmiyor, sürekli kiralıyor. Üstüne aidatlarını bile ödemiyorlar. Yabancı oldukları için, ülkede olmadıklarından dolayı aidat icra işlemi başlatılamıyor. Bu iş ekonomik başlar, sosyokültürel devam eder. Kural ve kanunların derhal konulması lazım. Büyük otelcilerden önce küçük otelcilerimiz, pansiyoncuları etkileyecek bir şeydir bu, ayrıca güvenlik sorunu. O evde kaç kişi ve kimler kalıyor? Bütün oteller, pansiyonlar resmi belgeli bütün konaklama tesisleri, emniyet ve jandarmaya anında bilgileri geçiyoruz" diye konuştu.