Bunları yapan yandı: Fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı yeni önlemler geliyor
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı yeni bir kanun teklifi sunacaklarını dile getirdi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı’na sunacaklarını söyledi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grubu'nda Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve Denizli Milletvekili Şahin Tin ile birlikte açıklama yaptı.
Güler, 23 maddelik Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı’na sunacaklarını belirterek, “Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk ekonomimizin dengesini bozmakta ve vatandaşın aleyhine dengesizlikler ortaya çıkarabilmektedir.
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk eylemleri için bugüne kadar uygulanan para cezalarını artırıyoruz. Stokçuluk yapanlarla ilgili düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Teklifimizde altı güne kadar iş yerinin kapatılmasına dair düzenleme yer alıyor.