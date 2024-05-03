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Bunları yapan yandı: Fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı yeni önlemler geliyor

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı yeni bir kanun teklifi sunacaklarını dile getirdi.

Bunları yapan yandı: Fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı yeni önlemler geliyor - Resim: 1

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı’na sunacaklarını söyledi.

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Bunları yapan yandı: Fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı yeni önlemler geliyor - Resim: 2

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grubu'nda Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve Denizli Milletvekili Şahin Tin ile birlikte açıklama yaptı. 

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Bunları yapan yandı: Fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı yeni önlemler geliyor - Resim: 3

Güler, 23 maddelik Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı’na sunacaklarını belirterek, “Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk ekonomimizin dengesini bozmakta ve vatandaşın aleyhine dengesizlikler ortaya çıkarabilmektedir.

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Bunları yapan yandı: Fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı yeni önlemler geliyor - Resim: 4

 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk eylemleri için bugüne kadar uygulanan para cezalarını artırıyoruz. Stokçuluk yapanlarla ilgili düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Teklifimizde altı güne kadar iş yerinin kapatılmasına dair düzenleme yer alıyor. 

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