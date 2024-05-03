Bunları yapan yandı: Fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı yeni önlemler geliyor

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk eylemleri için bugüne kadar uygulanan para cezalarını artırıyoruz. Stokçuluk yapanlarla ilgili düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Teklifimizde altı güne kadar iş yerinin kapatılmasına dair düzenleme yer alıyor.