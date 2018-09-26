Bunu yapan insan olamaz ! Yavru köpeği bu hale getirdiler

Tedaviyi yapan veteriner Mustafa Kanat, köpeğin sırtındaki yaraların kaynar su ya da kimyasal madde ile oluştuğunu tahmin ettiklerini belirtti. Tedavinin sürdüğünü, köpeğin durumunun ise iyi olduğunu aktaran Kanat, "Yanık sırt kısımda kaynar su ya da kimyasal madde olabilir. Birisi tarafından uzaklaştırmak için üstüne kaynar su atılmış olabilir. Ya da yattığı yerde bir kimyevi madde varsa üzerine bulaşmış olabilir. Kasten yapılma ihtimali var. Tedavi devam ediyor. Enerjisi iyi ve sağlığı da iyiye gidiyor. Ameliyatlık bir durumunun olup olmadığı 1 hafta içerisinde belli olacak. Ameliyata gerek kalacağını düşünmüyorum" dedi.