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  4. Bunun adı gıda terörü: Köftenin, lahmacunun içine bakın neler katmışlar

Bunun adı gıda terörü: Köftenin, lahmacunun içine bakın neler katmışlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapan firmaların listesini paylaştı. Bazı restoranların da yer aldığı listede, köftede sakatat, lahmacunda kanatlı eti tespitleri yer aldı.

Kaynak: AA
Bunun adı gıda terörü: Köftenin, lahmacunun içine bakın neler katmışlar - Resim: 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.

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Bunun adı gıda terörü: Köftenin, lahmacunun içine bakın neler katmışlar - Resim: 2

Söz konusu liste bakanlığın "Güvenli Gıda'' adlı internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

Bu kapsamda, tespit edilen, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 10 artarak 66’ya çıktı.

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Bunun adı gıda terörü: Köftenin, lahmacunun içine bakın neler katmışlar - Resim: 3

Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı da 35 artışla 498’e yükseldi.

Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı.

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Bunun adı gıda terörü: Köftenin, lahmacunun içine bakın neler katmışlar - Resim: 4

Listede dikkat çeken taklit ve tağşiş tespitleri yer aldı.

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