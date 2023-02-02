Bunun adı mucize! Bu kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu

Kaza saat 13.00 sıralarında Ataşehir TEM yan yolda meydana geldi. İddiaya göre otomobilin sürücüsü Araz A., bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil bariyerleri parçaladıktan sonra 10 metreden şarampole düştü.