Bunun adı mucize! Bu kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu
İstanbul Ataşehir'de bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü, hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı.
Kaza saat 13.00 sıralarında Ataşehir TEM yan yolda meydana geldi. İddiaya göre otomobilin sürücüsü Araz A., bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil bariyerleri parçaladıktan sonra 10 metreden şarampole düştü.
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Kazayı görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanması için dubalarla önlem aldı.
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Otomobilin sürücüsü Araz A., kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Ağaçlık alana çarparak şarampole düşen otomobilin motorunun yerinden çıktığı görüldü.
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Sürücü basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakırken, otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.
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