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  4. Bunun adı mucize: Düşen uçaktaki 4 çocuk 40 gün sonra bulundu

Bunun adı mucize: Düşen uçaktaki 4 çocuk 40 gün sonra bulundu

Kolombiya'da, 1 Mayıs'ta kaybolan ve 17 Mayıs'ta enkazı bulunan küçük uçaktaki 4 çocuğun sağ olarak bulunduğu resmen teyit edildi.

Bunun adı mucize: Düşen uçaktaki 4 çocuk 40 gün sonra bulundu - Resim: 1

Kolombiya'da, bir mucize gerçekleşti. Ülkede 1 Mayıs'ta içindeki 7 kişiyle kaybolan ve 17 Mayıs'ta enkazı bulunan küçük uçaktaki, 4 çocuk sağ olarak bulundu.

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Bunun adı mucize: Düşen uçaktaki 4 çocuk 40 gün sonra bulundu - Resim: 2

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm ülke için büyük sevinç! 40 gün önce Kolombiya ormanlarında kaybolan 4 çocuk sağ bulundu." ifadesini kullandı.

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Bunun adı mucize: Düşen uçaktaki 4 çocuk 40 gün sonra bulundu - Resim: 3

Haftalardır çocukların sağ bulunması için yoğun bir arama faaliyeti yürüten Ordu, haberi "Mucize" olarak duyurdu.

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Bunun adı mucize: Düşen uçaktaki 4 çocuk 40 gün sonra bulundu - Resim: 4

Açıklamada, 4 kardeşin Caqueta yönetim belgesine bağlı ormanlıkta yerlerinin tespit edildiği kaydedilerek, "Mucize, Mucize, Mucize" ifadesine yer verildi.

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