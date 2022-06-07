Bunun adı soygun: İki içecek ve bir yengeç bacağına 11 bin lira ödediler
Yunanistan Mikonos adasında tatil yapan iki ABD'li turist, bir restoranda iki içki ve bir yengeç bacağı için 600 euro hesap ödedi. Hesaba itiraz eden iki turist, restoran çalışanlarının ''Ülkenize dönmenize izin vermeyiz'' diyerek tehdit ettiğini söyledi. Turistler ülkelerine döndüklerinde restorana dava açtı.
İki Amerikalı turist, iki içki ve bir yengeç bacağı için 600 eurodan (yaklaşık 11 bin lira) fazla para alan bir Yunan restoranına karşı yasal işlem başlattı. Brenda Moulton ve 19 yaşındaki kızı Kaylea, Mikonos'taki Platis Gialos plajını ziyaret ederken, DK Oyster Bar'ın kendilerini tuzağa düşürdüğünü ve fazla ücret ödediklerini öne sürdü.
Yunan gazetesi θEMA'ya konuşan Moulton, restoran çalışanlarının önlerini keserek içeriye girmeleri için ısrar ettiğini söyledi.
80 EUROLUK ZORUNLU BAHŞİŞ
Anne-kız, iki içki ve bir tabak yengeç bacağına 520,80 euroluk ücretin ardından, 80 euroluk (yaklaşılk 1,4 bin lira) zorunlu bir bahşişin eklenmesiyle toplamda 600 euro ödediklerini açıkladı.
"ÖDEMEZSENİZ, ÜLKENİZE GERİ DÖNEMEZSİNİZ"
Moulton, hesabı ödemeyi reddettiğini ve personele “iki içki ve yengeç bacağının 600 euro yapamayacağını” söylediğini, ancak, restoranın bir çalışanının, kendilerini ödemeyi reddederlerse ABD'ye geri dönemeyeceğini söyleyerek onu tehdit etmeye başladığını öne sürdü.