Bunun adı soygun: İki içecek ve bir yengeç bacağına 11 bin lira ödediler

İki Amerikalı turist, iki içki ve bir yengeç bacağı için 600 eurodan (yaklaşık 11 bin lira) fazla para alan bir Yunan restoranına karşı yasal işlem başlattı. Brenda Moulton ve 19 yaşındaki kızı Kaylea, Mikonos'taki Platis Gialos plajını ziyaret ederken, DK Oyster Bar'ın kendilerini tuzağa düşürdüğünü ve fazla ücret ödediklerini öne sürdü.