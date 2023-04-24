Bunun adı trafik değil kaos! Otoyollarda trafik durdu!
Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların dönüş yolculuğu otoyollarda trafiği durma noktasına getirdi. Vatandaş evin saatlerce bulamadı...
Okullara verilen ara, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kesiştiği tatil haftası tatilcilerin kabusuyla son buldu.
1 / 43
Otoyollarda trafik durma noktasına geldi sık sık da durdu.
2 / 43
Otoyollarda trafikte saatlerce gıdım gıdım ilerlemek zorunda kalan sürücüler ve aileleri kabusu yaşadı...
3 / 43
4 / 43