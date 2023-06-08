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  4. Bunun başka bir tarifi yok: Kara kabus!

Bunun başka bir tarifi yok: Kara kabus!

Kanada'daki orman yangınlarıyla savaşırken, orman yangınlarından yükselen dumanlar ABD'yi sardı. New York’ta gündüz göz gözü görmez hale gelirken, hava kalitesi kayıt tutulan zaman dilimindeki en kötü seviyeye ulaştı.

Bunun başka bir tarifi yok: Kara kabus! - Resim: 1

Kanada'da devam eden orman yangınları nedeniyle Kuzey Amerika'daki milyonlarca insan için yüksek riskli hava kalitesi uyarıları yayınlandı. ABD'ye ulaşan dumanlar şehri dumanla kapladı.

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Bunun başka bir tarifi yok: Kara kabus! - Resim: 2

New York şehri ve civarı duman altında kaldı. Halk, kötü havanın etkisinden korunmak için maske takmaya başladı.

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Bunun başka bir tarifi yok: Kara kabus! - Resim: 3

ABD Başkanı Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştü. Yangınlara müdahalede verilebilecek ilave desteğe ilişkin detaylar ele alındı.

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Bunun başka bir tarifi yok: Kara kabus! - Resim: 4

114 milyon kişinin etkilendiği hava kirliliği tehlikesinin azalarak Cuma Gününe kadar sürmesi bekleniyor.

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