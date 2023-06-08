Bunun başka bir tarifi yok: Kara kabus!
Kanada'daki orman yangınlarıyla savaşırken, orman yangınlarından yükselen dumanlar ABD'yi sardı. New York’ta gündüz göz gözü görmez hale gelirken, hava kalitesi kayıt tutulan zaman dilimindeki en kötü seviyeye ulaştı.
Kanada'da devam eden orman yangınları nedeniyle Kuzey Amerika'daki milyonlarca insan için yüksek riskli hava kalitesi uyarıları yayınlandı. ABD'ye ulaşan dumanlar şehri dumanla kapladı.
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New York şehri ve civarı duman altında kaldı. Halk, kötü havanın etkisinden korunmak için maske takmaya başladı.
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ABD Başkanı Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştü. Yangınlara müdahalede verilebilecek ilave desteğe ilişkin detaylar ele alındı.
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114 milyon kişinin etkilendiği hava kirliliği tehlikesinin azalarak Cuma Gününe kadar sürmesi bekleniyor.
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