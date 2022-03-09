Burada araba sürmek yürek ister: İşte dünyanın en korkunç köprüsü
Japonlar'ın lunapark trenini andıran Eshima Ohashi Köprüsü dünyanın en korkutucu köprülerinden biri. İşte dünyanın en korkunç köprüsü...
Altından gemilerin de geçebilmesi için sıra dışı bir tasarımla inşa edilen 'Eshima Ohashi' Köprüsü, kendi kategorisinde dünyanın en büyük 3. büyük köprüsü.
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Japonya'nın "Matsue" ve "Sakaiminato" şehirlerini biribirine bağlayan köprünün uzunluğu 1.7 kilometre, genişliği de 11.4 metre.
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Ülkenin en büyük dünyanın da en büyük 3. köprüsü konumundaki yapıda, inanılması güç bir eğim var. Uzaktan bakıldığında bir köprüden çok 'roller coaster'ı andıran köprüde direksiyon sallamak deyim yerindeyse cesaret işi.
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Otomobil üreticilerinin yeni tasarım araçlarını test etmek için de kullandıkları köprü, Daihatsu Motor tarafından üretilen "Tanto minivan"ın testlerinde de seçilen parkurlardan birisi olmuştu.
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