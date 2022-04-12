Burada canlı yaşamı yok: Ürdün'ün turizm merkezi Lut Gölü
Suyunda bulunan tuz oranı nedeniyle hiç bir canlının yaşayamadığı Lut Gölü, "Ölü Deniz" olarak anılıyor.
Binlerce yıllık tarihi, doğal yapısı ve cildi tedavi etme özelliğine sahip olduğuna inanılan çamuruyla ünlenen Lut Gölü, Ürdün'ü ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanların başında geliyor.
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Ürdün, İsrail ve Filistin (Batı Şeria) arasındaki sınır hattında yer alan Lut Gölü, deniz seviyesinin 422 metre altında bulunuyor. Tuz oranının yüksekliğinden dolayı canlı yaşamının olmadığı göl, "Ölü Deniz" olarak da adlandırılıyor.
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Yüzeyi ve kıyıları "dünyanın en alçak noktası" olarak kabul edilen 300 metre derinliğindeki göl kıyılarının büyük bölümü tuzdan oluşuyor.
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