Burada tatil yapmak bedava ama tek bir şartı var!
Bursa'da yaşayan bir aile, doğal güzelliği ve şelalesi bulunan köye ziyarete gelen binlerce turisti müzeye çevirdikleri evde misafir ediyor.
Bursa'da yaşayan bir aile, doğal güzelliği ve şelalesi bulunan köye ziyarete gelen binlerce turisti antika eşyalarla adeta müzeye çevirdikleri evlerinde misafir edip, hiçbir ücret talep etmiyor.
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Kestel ilçesinin Saitabat köyünde yaşayan Köse ailesi, dedelerinden kalan ve köyden topladıkları antika eşyalarla evlerini müzeye çevirdi. Köyde bulunan şelaleye gelen her yıl binlerce Arap turist Köse ailesinin evini ziyaret ediyor.
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Aile, turistlere bahçelerinde yetişen meyvelerden ikram ediyor.
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Ayrıca turistlere evlerinde bulunan antikaları tanıtıp gönüllü turizm elçiliği yapıyorlar.
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