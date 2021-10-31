Buralarda arsa alan kazandı; ''taşı toprağı altın'' İstanbul bu kez listede yok
Türkiye'de konutun yanında en çok araştıran konulardan birisi arsa fiyatları oldu. İstanbul, arsa yatırımı konusunda yıllardır tepede olmasına karşın bu kez listede yer almadı. Türkiye'de bazı illerde ise arsa fiyatları resmen uçtu. İşte o iller…
Merkez Bankası, son 2 toplantısında politika faizini toplam 300 baz puan indirerek yüzde 16'ya çekti. Bununla beraber Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları yüzde 1,29'a indirdi. Gayrimenkul almak isteyen milyonlarca vatandaş ucuz ve yatırımlık konut arayışına girdi.
Yine bunun yanında kendi bahçeli evini yapıp şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler arsa fiyatlarını araştırdı.
TCMB'nin son verisine göre Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,9 oranında artarak 192,6 seviyesinde gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 11,9 oranında artış gösterdi.