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  3. 05 Ocak 2021 18:20

Buralarda olmak hiç istemezsiniz! Dünyanın en ilginç kabileleri

Meksika, Brezilya, Afrika, Hindistan, Endonezya ve Avustralya gibi dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan yüzbinlerce insanın hayatı yeni ve teknolojik yaşamın imkanlarını taşımayan ilkel bir şekilde devam etmekte. İşte dünyanın en ilginç kabileleri ve adetleri.

Buralarda olmak hiç istemezsiniz! Dünyanın en ilginç kabileleri

Suyun altında dakikalarca nefessiz kalabiliyorlar
Hint Okyanusu'nda yaşayan Bajau kabilesi, 2004 yılında gerçekleşen tsunami faciasında hiç kayıp vermedi. Neredeyse tüm hayatlarını Endonezya kıyılarında, okyanusta geçiren kabile üyeleri daha yürümeden yüzmeyi öğreniyor. Suyun altında dakikalarca kalabilme kabiliyeti geliştiren Bajau kabilesi bu özelliğiyle bilim insanlarının da dikkatini çekiyor.

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Buralarda olmak hiç istemezsiniz! Dünyanın en ilginç kabileleri

Suyun altında dakikalarca nefessiz kalabiliyorlar
10 dakikadan daha uzun bir süre suyun altında kalabilen Bajua kabilesi üyelerinin bu özelliği bilim insanlarının da ilgisini çekiyor. Balıkçılıkla geçinen topluluk yüzyıllardır ‘okyanusu evleri’ gibi kullanıyor. El yapımı teknelerinde hayatlarını sürdüren Bajaular sadece değiş tokuş ve tekne tamiri gibi işler için kıyıya geliyor.

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Buralarda olmak hiç istemezsiniz! Dünyanın en ilginç kabileleri

Adalarına girmeye çalışan herkesi öldürüyorlar
Hint Okyanusu açıklarındaki Sentinel adasında yaşayan yerel halk dünyanın dışa en kapalı topluluklarından biri. Hatta belki de en kapalı topluluk. Öyle ki sadece balıkçılıkla geçinen ve dış dünya ile hiçbir alışveriş yapmayan Sentinel kabilesi, adaya gelmeye çalışanlara da hiç de misafirperver olmayan bir biçimde yaklaşıyor.

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Buralarda olmak hiç istemezsiniz! Dünyanın en ilginç kabileleri

Adalarına girmeye çalışan herkesi öldürüyorlar
Yakın dönemde dahi Sentinel yerlileri araştırma yapmak ya da iletişim kurmak için adalarına girmeye çalışan yabancıları öldürdü. Dolayısıyla günümüzde bile Sentinel adasının içlerine girip kabilenin gündelik yaşantısını görüntülemeyi başarabilen fotoğrafçı ya da belgeselci olmadı.

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