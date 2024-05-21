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Burası Afrika değil Karadeniz... Onlar Karadeniz'in siyahileri...

Türkiye'nin çay cenneti Karadeniz'de günlük en az 2 bin TL yevmiye ile çay bahçelerinde çalışan Senegalli çay işçileri böyle görüntülendi...

Kaynak: İHA
Burası Afrika değil Karadeniz... Onlar Karadeniz'in siyahileri... - Resim: 1
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Burası Afrika değil Karadeniz... Onlar Karadeniz'in siyahileri... - Resim: 2

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde çay hasadında geçtiğimiz yıllarda yoğun olarak görülen Afrikalı çay işçileri yeniden çay bahçelerinde görülmeye başladı.

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Burası Afrika değil Karadeniz... Onlar Karadeniz'in siyahileri... - Resim: 3

Günlük en az 2 bin TL yevmiye alan ve çalışkanlıkları ile dikkat çeken Senegalli çay işçileri yörede herkes tarafından seviliyor.

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Burası Afrika değil Karadeniz... Onlar Karadeniz'in siyahileri... - Resim: 4

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaş çay sezonunun birinci sürgün döneminin başlamasıyla üreticiler geçtiğimiz günlerde çay bahçelerine girdi.

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