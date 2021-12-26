Burası Afrika değil Türkiye! Belgeselleri aratmadı
Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı Köyü'ndeki mandalar, hava sıcaklığının yaklaşık eksi 20 dereceye düştüğü kış günlerinde kaplıca suyuna giriyor. Kaplıcalar mandaların süt veriminde artış sağlarken, aynı zamanda stres atıp keyif sürmelerine de yardımcı oluyor. Öte yandan mandaların kaplıca keyfi belgeselleri aratmadı.
Bitlis'te hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Budaklı Köyü'nde kış şartlarının ağır geçmesinden dolayı kaldıkları ahırlarda kirlenen mandalar, süt veriminde artış sağladığı düşüncesiyle belli aralıklarla kaplıca suyunda yıkanıyor.
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Mandalar, Nemrut Dağı’nın hemen eteklerindeki kaplıcada 40 dereceyi bulan sıcak suda saatlerce kalıyor, temizleniyor ve tekrar köye getiriliyor.
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Etrafı karla kaplı kaplıcaya getirilen mandalar, suya alıştıkları için kaplıcayı görür görmez adeta koşarak suya giriyorlar.
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Mandalarla kaplıcaya giren gençler de hem mandaları yıkıyor hem de onlarla beraber eğleniyor.
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