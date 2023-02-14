Burası Antakya! Deprem tarihi yapıları da yerle bir etti

Depreme dayanamayıp yıkılan, yalnızca kapısı ve bir duvarı ayakta kalan bir diğer kilise de Antakya Rum Ortodoks Kilisesi. 1830'lu yıllarda yapımına başlanan kilise 1872 yılındaki depremde büyük hasar gördü ve ardından yıkıldı. Yeniden inşa edilen kilise 1900 yılında ibadete açıldı. Kilisenin cadde kısmında bulunan ve deprem yıkılmayan tek yeri olan kapısında ise Osmanlıca olarak 'Sultanımız Abdülhamid'in himayesinde, bu kapıyı saygın, yüce Doğu Patriği Meletiyos inşa etti ve inşasını tarihledi. Ey kullar bu kapıdan giriniz ve şükrediniz' yazılı. (DHA)